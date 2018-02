Halli-Galli beim Umzug in Bekond

(dis) Wenn Ärzte, Krankenschwestern, Soldaten, Haremsdamen oder Clowns durch die Straßen ziehen, dann ist Karneval in Bekond. Ungezählte Besucher konnten sich an dem von der Ortsgemeinde organisierten närrischen Lindwurm erfreuen. Die 20 riesigen Prunkwagen und die bunt kostümierten Gruppen kamen auch aus den benachbarten Orten. Der Musikverein In Treue fest spielte zur Freude der Besucher im Bereich des Dorfplatzes Brenn und sorgte für Stimmung. Nach der Auflösung des Umzugs im Bereich Festplatz hieß es: Auf ins Bürgerhaus zur großen Fastnachtsparty.⇥ Foto: Dietmar Scherf