In Newel fährt das Schloss der Hoheiten gleich mit

Newel (hjk) Mit 15 Gruppen von Aktiven sorgte der Karnevalsverein Newel am Samstagnachmittag für ausgelassene Stimmung auf den Straßen im Dorf und wusste die Neweler aus dem Alltag zu reißen. Mit viel Fantasie brachten die Gruppen ihre Ideen in Wägen und Schildern zum Ausdruck.

So hatte der Prinzenwagen des KV Newel direkt das passende Schloss schon auf dem Hänger – ganz so, wie es sich für närrische Hoheiten gehört. Weiterhin im Zug waren die Aacher Nachbarn mit dem Musikverein und dem KV Oacher Viezäppelcher vertreten; ebenso wie Narrenvertretungen aus Biewer, Butzweiler und Trierweiler. Auch die einheimischen Vereine ließen sich einiges einfallen, um ein buntes Treiben in den Neweler Straßen zu garantieren. Foto: Hans Krämer