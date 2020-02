Karneval : Jugendgruppe Olk mit Benzin im Blut

Ralingen-Olk (jsf) Es war nicht sonnig beim Karnevalsumzug in Olk am Rosenmontag, aber immerhin regnete es nicht in Strömen wie im Vorjahr. Ein halbes Dutzend Gruppen waren in den Ortsteil der Gemeinde Ralingen auf Einladung der Jugendgruppe Olk gekommen, die sich dem Rennsport verschrieben hat.

Mit dabei waren unter anderem die Wikinger vom Cultur- und Carnevalverein Roalinger Kweischrek mit ihrem Drachenboot-Wagen und der Karnevalverein Welschbillig mit dem Prinzenpaar Fabian I. von Geld, Geschwätz und Geweih und Carolin I. vom hohen närrischen Rat. Foto: Jan Söfjer

(jsf)