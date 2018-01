Mit magischen Wesen lachend durchs Zauberland

Die Waldracher feiern mit Elfen und Einhörnern Karneval und erfahren, was bei den Sternsingern in diesem Jahr alles falsch gelaufen ist. Von Silke Jessen

Auf der ersten Kappensitzung des Waldracher Karrnevalvereins 1975 sind die 200 Narren bereits in bester Stimmung. Sie feiern nach dem Motto: „Alle außer Rand und Band, der KVW im Zauberland“. Mit lautem Humba Humba Täterä ziehen die Hofmusikanten mit ihren blinkenden Blechblasinstrumenten in die Narhalla ein und reißen die Leute von ihren Stühlen. Als befreundete Kaseler Karnevalisten und das aus Waldrach stammende Trierer Stadtprinzenpaar Anja I. und Peter I. die Bühne betreten, steigt die Stimmung in der Waldracher Narhalla erneut. Sitzungspräsident Sebastian Schmitz kündigt zwei junge Sternsinger an und verrät den Waldracher Narren: „In diesem Jahr ist so einiges falsch gelaufen oder waren sie etwa bei Ihnen?“ Es habe zu wenig freiwillige Kinder gegeben, einige Waldracher Bürger hätten sich sogar die Aufkleber selbst im Pfarrbüro abholen müssen. So berichten und singen dann Fabian Hau und Christoph Kirsten in der Rolle als Sternsinger pointiert von ihren lustigsten und absurdesten Erlebnissen.

Im Laufe des stimmungsvollen Abends verzaubern dann auch noch andere magische Wesen die Zuschauer. So tanzt die Kindergarde einen bezaubernden Showtanz der Elfen und die Jugendgarde einen Tanz der Einhörner im Zauberwald, was nicht nur Kinderprinzessin Anna und ihre Hofdame Nele zum Schwärmen bringt.

Termine: Die zweite Kappensitzung findet am 3. Februar um 20.11 Uhr in der Aula der Ruwertalschule Waldrach statt. Der Umzug durch Waldrach startet am 11. Februar um 14.11 Uhr.

Aktive: Kinderprinzessin Anna und Hofdame Nele, Sitzungspräsident Sebastian Schmitz, Elferrat, Frank Hau 1. Vorsitzender, Büttenredner: Moritz Schleimer, Jinas Werner, Fabian Hau, Christoph Kirsten, Rainer Krämer, Paul Linz, Ralf Landry, Paul und Noah Meyer, Benjamin Leuchtenberg, Sebastian Schmitz, Irmgard Jakobs, Yvonne Schleimer, Birgit Hörstmann, Tänze: Kindergarde, Trainerinnen: Irmgard Jakobs, Nina Ostermann, Jugendgarde, Trainerin: Verena Kirsten, Prinzengarde, Trainerinnen: Heike Wirtz, Beatrice Leuchtenberg, Yvonne Schleimer, Showtanzgruppe: Trainerin: Verena Kirsten, Gesangsgruppe: Die Waldricher Krautstiel Andy Jost, Phillip Steffes, Johannes Carduck.