Karneval : Viezäppelcher starten ins Weltall

Robbert I. (Bos) und Sina I. (Metzen) regieren die Oacher Viezäppelcher in Aach. Foto: KV Oacher Viezäppelcher

Aach Das Prinzenpaar Sina I. und Robbert I. hat in Aach die Regentschaft übernommen.

Hochspannung herrschte in der rappelvollen abgedunkelten „Weltall-Narrhalla“ in Aach. Wie immer waren nur wenige Menschen eingeweiht, wer das Prinzenpaar 2020 werden würde. Oacher und Gäste aus befreundeten Vereinen warteten darauf, dass das Geheimnis gelüftet wird.

Nach der Verabschiedung des alten Kaiserpaares Kerstin I. (Hartz) und Steve I. (Hartz) betrat das neue Prinzenpaar der Oacher Viezäppelcher, Sina I. (Metzen) und Robbert I. (Bos), die Bühne. Und zwar zu niederländischen Klängen: dem Lied „Tulpen aus Amsterdam“. Dies hatte sich der erste holländische Prinz in Oach so gewünscht.

„Wir fliegen durch das ganze All, bis hin zum Oacher Karneval“, so lautet das Motto der Session. Dem neuen Prinzenpaar überließ Ortsbürgermeisterin Claudia Thielen den „Dorfschlüssel“ und somit die Macht für die nächsten Wochen bis Aschermittwoch. Ein abwechslungsreiches Programm mit dem traditionellen Prinzenpaarspiel, Gardetänzen, Solotänzen und Showtänzen begeisterten die Besucher. Angereist waren Akteure befreundeter Karnevalsvereine sowie das Prinzenpaar der Stadt Trier, Prinz Harald III. von den Bobinet Coworking Places und Prinzessin Marion II. von Estrich und Fliesenbau Silano.

Am Samstag, 8. Februar, um 20.11 Uhr geht es in der Aacher Narrhalla weiter mit dem Festival der Tänze und am Sonntag, 9. Feburar, um 15.11 Uhr mit dem Kinderkarneval.