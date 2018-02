Erst zur Kappensitzung, dann Geburtstag feiern

Den Neweler Karnevalsverein gibt es seit 44 Jahren. Das feiert das närrische Volk um Prinzessin Barbara I und Prinz Sascha I.

B ei Kappensitzungen in Newel ist nicht nur Zuschauen angesagt, sondern auch Zuhören. Eine ganze Riege erfahrener Büttenredner sorgte für Stimmung beim närrischen Abend des Karnevalsvereins (KV) des Orts. Darunter Klaus Erzig, der von seinen Erlebnissen während einer Kreuzfahrt mit seiner Brigitte berichtete, und „et Julchen aus Sirzenich“ alias Beate Lautwein. Dass der KV in dieser Session sein 44-jähriges Jubiläum feiert, brachte die Fastnachter zusätzlich in Schwung, wie auch Tänzerinnen und Tänzer bewiesen. „Solomarie“ und Solotanzpaar begeisterten ebenso wie Bambinigarde und Sunshine Girls, die Prinzengarde und die Müllmänner-Tanzgruppe.

Der närrisch-„runde“ Geburtstag wird natürlich gebührend gefeiert: mit einer Kostüm-Party am kommenden Freitag. Ebenfalls mit dabei sein werden Prinz Sascha I. und Prinzessin Barbara I., Newels neues Prinzenpaar, und Sitzungspräsident Michael Zeimetz, der durch das Programm der Kappensitzung führte.