Wo Steffi II. und Werner I. das Zepter schwingen

In Trittenheim lassen sich Prinzessin und Prinz von ihren närrischen Untergebenen feiern – mit hundertfachem Helau miau! Von Dietmar Scherf

Jetzt ist er vorerst mal weg, der Gemeindeschlüssel.Beigeordneter Richard Schmitt übergab ihn bei einer grandiosen Sitzung an das neue Trattemer Prinzenpaar. Ab sofort regieren Prinzessin Steffi II. (Steffen) und Werner I. (Blasius) in Trittenheim. Sie nahmen den Schlüssel mit strahlenden Minen gerne in Empfang. Das Paar war die große Überraschung bei der ausverkauften Sitzung, denn die Verantwortlichen der Trattemer Kaodern hatten Geheimhaltung voraus gesagt. Jubel, Trubel und Heiterkeit standen den ganzen Abend im Vordergrund.

Die Foosbocken genossen die Vorträge und die Tänze der Garden und Gruppen sowie der Tanz-Solisten. Hundertfach erklang als Dank das in Trattem bekannte Helau miau.

Akteure: Vorsitzende Steffi Weber, Sitzungspräsident Kai Schmitt,

Hofmarschall Max Becker, Kätzchengarde (Trainerin Sabrina Steffen), Funkengarde (Trainerin Annika Steffen), Tanzpaar Sarah Clüsserath und Darian Braun (Trainerin Jana Weber), Solomariechen Sara Steffen (Trainerin Jana Weber), Prinzengarde (Trainerin Jana Weber), Showkaodern (Trainerinnen Clara Milz und Jana Weber), Männerballett (Trainer Nadine Kohr und Roman Steffen), Vortragende Pane (Bernhard Schmitt), Sarah Kirsten, Mathias Bollig und Steffi Weber; Rafael Pierschala, Werner Blasius und Olli Heinz, Hitparade: Anke Maringer; Sabrina Steffen, Janina Hauser, Lisa Maringer, Alina Scholtes und Annika Steffen dazu Marius Clüsserath und Fabian Krisam.



Termin: Der Karnevalsumzug findet am Sonntag, 11. Februar, ab 14.11 Uhr statt. Anmeldungen dazu nehmen die Vorsitzende Steffi Weber (0157-87919919) oder Verena Clüsserath (0171-9386358) entgegen.