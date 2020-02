Kordel Kordeler Karnevalsverein feiert mit rund 300 Narren im Kaulaydi-Ländchen.

Da regiert ein Prinzenpaar das närrische Ländchen am Geierslay: Reinhold I., Primoballerino vuum Männerballett mat dem schmunzelnden Blick ous dem Geschlecht derer vuun Heck (Reinhold Heck) und seine Prinzessin Petra III. Venetia vuun da Retematäng ous dem Duarf an der Düssel ous dem Geschlecht derer vuun Erdelen (Petra Erdelen). Unter großem Applaus ziehen sie in die Narhalla ein – angeführt vom ersten Vorsitzenden des Kordeler Karnevalsvereins 1980, Dirk Maigler, der als Sitzungspräsident durch den Abend führt. Prinz Reini trägt stolz den Wuppdus (Narrenzepter) vor sich her. Auf der Bühne offenbart Prinzessin Petra: „Ich bin vom Rhein hierher importiert worden.“ Mit rund 300 fröhlichen Gästen feiert das Prinzenpaar nach dem Motto: Mat Märchen unn mat Fantasy – Kuardeler Noaren feieren wie noch nie! Ob Elfen, Zwerge oder Draachen, de KVK ließt et nees kraachen! Lautstark stimmen sie „Oh, wie ist das schön, so was hat man lange nicht gesehen, so schön, so schön“ an – begleitet vom Kordeler Musikverein (Leitung: Marco Bamberg).