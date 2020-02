Service : Stadtwerke Trier: Öffnungszeiten über Fastnacht

Trier An Rosenmontag, 24. Februar, bleiben alle Kundenzentren der Stadtwerke Trier geschlossen. Auch das Bad und der Saunagarten an den Kaiserthermen bleiben an Rosenmontag geschlossen. An den anderen Fastnachtstagen gelten die normalen Öffnungszeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken