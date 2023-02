M'r wieweln noch in Zalawen : Das ist das neue Trier-Lied der Zalawener Duckentcher

M'r wieweln noch in Zalawen

Die Zalawner Duckentcher gehören fest zum Inventar der KG „M’r wieweln noch“ in Zalawen. Foto: Schwarz Sebastian

Trier Die Musiker-Truppe Zalawener Dukentcher präsentieren in jeder Session selbst gedichtete Lieder. Diesmal gibt’s ein neue Trier-Lied – und das geht so:

Jao mer Trierer sen riesig stolz of ons’re schiene Stadt,

weil se vill on och römisch uraal Kutlurgut hat.

Jao ons Trier es in der ganzer Welt bekannt –

on vill touristen kommen jed‘ Jaohr heihin gerannt!

On mer schätzen su gär ons hamelich Trier Platt

weil es oft andere on vill schienere Wörder hat.

On wenn mer onnen aon dem muselufer stiehn –

dann rufe mer: „hei es et schien!“

On henner her dann aanen trinken giehn – oh wär‘ dat schien!