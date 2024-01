Fastnacht Foasend, olé: Das Närrische Saarschiff aus Irsch segelt nach Spanien

Das Närrische Saarschiff geht in südlichen Gefilden vor Anker und Prinzessin Tina I. begrüßt das Publikum in der Turn- und Mehrzweckhalle in fließendem Spanisch. Ein närrisch geschmückter Stier ziert den Bühnenrand. Und gleich erscheint ein großer Stargast: Pep Guardiola (Steffen Hausen) soll das kickende Saartal voranbringen. Roland Holbach verwandelt sich in Christoph Kolumbus. Malle-Urlauberin Rilu Wallrich stellt fest: „Nüchtern betrachtet war es besoffen besser.“ Für Ästhetik sorgen die Überflieger und das KG-Ballett.