Jecken aufgepasst! Fastnacht 2024: Hier sind Busfahrplan und -umleitungen auf einen Blick

Waldrach: Zwischen 13 und 17 Uhr wird die Bahnhofstraße wegen des Umzugs gesperrt. Die Linie 86 fährt in Richtung Waldrach/Morscheid bis zur Haltestelle Trierer Straße in Waldrach, wo sie wendet und die Abfahrtszeit in Richtung Trier gemäß Fahrplan abwartet. Alle Haltestellen in Riveris und Morscheid können während der Sperrung nicht angefahren werden. Die Waldracher Haltestellen Gewerbegebiet, In der Acht, Weinbergsweg, Gemeindeplatz, Obere Kirchstraße, Rosenbungert, Zollweg, An dem Flürchen, Sportplatz, Pätscher Weg und Bahnhof und werden an die Haltestelle Trierer Straße verlegt.