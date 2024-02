Karneval ohne Komasaufen Wie man mit seinem Kind vor Fastnacht über Alkohol sprechen kann

Das Thema Alkoholverbot ist mittlerweile wieder vom Tisch, das Thema Alkoholkonsum bei Jugendlichen bleibt heikel. Daher hat sich Raimund Leibold, Leiter der Abteilung Schulen und Kultur bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD), in einem Brief an Eltern und Erziehungsberechtigte gewandt und fordert diese auf, noch vor den Fastnachtstagen mit ihren Kindern über die Risiken übermäßigen Alkoholkonsums zu sprechen.