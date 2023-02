Karneval : Nachtumzug in Nittel-Köllig – 1200 Besucher in bester Feierlaune

Bildunterzeile: Kölliger Südpol Text: Was 2019 noch aus einer Feierlaune des Fördervereins der Feuerwehr Nittel-Köllig heraus entstand, hat am vergangenen Freitag ca. 1.200 Besucher zum Nachtumzug in den Ortsteil von Nittel geführt. Motivwagen und Fußgruppen aus Köllig, den Nachbargemeinden und von befreundeten Vereinen, darunter auch eine Gruppe aus Wintersdorf an der Sauer, waren in bester Feierlaune. Nach dem Zug ging es für die Narren auf den Dorfplatz ins Festzelt, um den Abend gemütlich ausklingen zu lassen. Foto: Schwarz Sebastian