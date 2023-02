Fastnacht : Jecken stürmen Rathaus – aber wo ist der Schlüssel?

Foto: Herbert Thormeyer

KELL AM SEE Ein Rathaussturm der närrischen Horden in Kell am See? Da steht zwar noch ein Rathaus, aber es ist seit der Fusion mit Saarburg 2019 leer. Nicht so das Bürgerbüro und die Tourist-Information nebenan.