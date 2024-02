Karneval in Pellingen Frohes Schunkeln mit dem bärtigen Zauberer

Pellingen · Einen Kindermaskenball gibt es am Donnerstag, 8. Februar, in Pellingen und am Sonntag, 11. Februar, steigt der große Umzug mit anschließender Party. Doch wie frohgelaunt und ausgiebig sie feiern können, haben die Pellinger bereits bei ihrer Kappensitzung unter Beweis gestellt.

07.02.2024 , 16:25 Uhr

Unser Foto zeigt den zauberhaften Pellinger 7er-Rat beim Schunkeln. Foto: TV/Christoph Franzen