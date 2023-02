Veranstaltung : Die „Mandarinen“ kommen zur Kappensitzung nach Mandern

Mandern​ Silke, Aileen und Kristina heißt das neue Dreigestirn, das die Narren des KV Mannern durch die Jubiläumssession führt.

Dreimal elf Jahre besteht der Verein nun. 420 Narren im Saal feierten eine prachtvolle Kappensitzung in Rot-Weiß. Viele Tänze und originelle Büttenreden sorgten für Abwechslung. Die närrischen Majestäten wurden in einem Video vorgestellt, in dem auch Ortsbürgermeister Tim Kohley eine Hauptrolle spielte. Er schlüpfte in die Rolle des Security-Chefs, damit an die drei „Mandarinen“ nichts drankommt.