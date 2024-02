Fastnachtssprüche in der Region Trier Helau Miau! und Kikeriki! – Erstaunlich, was die Narren so für Ausrufe an Karneval haben

Trier · Wussten Sie, dass viele Orte in unserer Region auf den Karnevalsumzügen, -sitzungen und -partys ganz unterschiedliche Rufe nutzen? Klar, denken sie jetzt vielleicht. Aber, dass es so viele witzige Rufe sind, wird so manchen in Erstaunen versetzen.

11.02.2024 , 11:12 Uhr

Die Wittlicher rufen „Kreiau!“ Foto: TV/Christian Moeris