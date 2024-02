Karneval 2024 Das ist am Rosenmontag in Trier los

Der Trierer Rosenmontagsumzug startet am 12. Februar um 12.11 Uhr in der Medardstraße in Trier-Süd und endet am Verteilerkreis in Trier-Nord mit der großen Karnevalsfeier in der Arena Trier im Anschluss. Der Rosenmontagsumzug steht in diesem Jahr unter dem Motto „Gäggisch wie nie unnerm Säulenmarie“.