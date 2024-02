Reinhard Lorenz als Sitzungspräsident verabschiedet Alaaf olé aus Kell am See!

Kell am See · Unter dem Motto „Serienjunkies” feierte der KC Callida Kell am See seine Kappensitzungen in den Räumlichkeiten Zum Friedlichen Landmann. Erstmalig führte der neuernannte Sitzungspräsident Alex Bach, gemeinsam mit dem Prinzenpaar Manuela II. und Jan I., durch das bunte Programm.

06.02.2024 , 18:30 Uhr

Reinhard Lorenz als „Clochard“ in der Bütt des KC Callida Kell am See. Foto: TV/KC Callida Kell am See