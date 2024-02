Karneval-Folgen Rosenmontag ohne Wagen: Die KG Heuschreck und die „No show“-Nachwehen

Trier · Das Rosenmontags-Malheur um die Rote Karte für die grünen Umzugswagen der KG Heuschreck sorgt weiterhin für Gesprächsstoff. An Aschermittwoch ist alles vorbei? Für die KG Heuschreck definitiv nicht. Was da nun genau am Rosenmontag passierte und wie es jetzt weitergeht, jetzt im „Stadtgespräch“.

16.02.2024 , 07:39 Uhr

Darauf wartete das Publikum an Rosenmontag 2024 vergeblich: der Gesellschaftswagen ... Foto: Roland Morgen

Aschermittwoch ist alles vorbei in Sachen Fastnacht? Nicht für die Trierer Karnevalsgesellschaft Heuschreck 1848. Für sie geht die Narretei erst mal weiter, wenn auch unfreiwillig. „Unsereins braucht jetzt starke Nerven“, seufzt einer, der dabei war und sich nicht namentlich outen möchte. Mittendrin war er beim Rosenmontags-Malheur. Und jetzt? „Auf der Arbeit, im Sportverein oder bei der abendlichen Spazierrunde: Wir werden permanent angesprochen. Wie konnte das passieren? Ausgerechnet euch, der doch so stolzen KG Heuschreck ...“