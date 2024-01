Karneval Kappensitzung in St. Matthias

Das war die Mattheiser Kappensitzung „Insekten, Vögel aller Arten finden Trost im Blumengarten“ Diesem Motto folgten die zahlreichen Gäste der Mattheiser Kappensitzung in entsprechenden, fantasievollen Kostümen. Auftakt war der stimmungsvolle Einzug der Insekten vom Kappensitzungsteam. Mit Spannung wurden die Beiträge der Mattheiser Fastnachtgrößen erwartet und mit viel Applaus honoriert. Klein aber fein, am Puls der Zeit, bunt und weltoffen - „so is Mattheis mittendrin, dat is wat wo mir stolz druff sinn.“ Es gibt noch wenige Restkarten für die 2. Sitzung am Freitag, 2.2.2024 im Klosterladen, Matthiasstraße 85.

Foto: TV/privat