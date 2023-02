Weiberfastnacht und Rathauserstürmung in Saarburg Saarburg. An Weiberfastnacht feierten die Karnevalsgesellschaft Hau-Ruck Saarburg sowie die Vereine aus Irsch, Wiltingen und Freudenburg gemeinsam mit rund 500 Narren auf dem Boemundhof die Eröffnung des Straßenkarnevals. Bereits ab 11.11. Uhr sorgte ein DJ für die richtige Stimmung. Um 12.11. Uhr übergab Bürgermeister Jürgen Dixius nach mehrfacher Aufforderung schließlich den Rathausschlüssel an die Narren, die nun bis Aschermittwoch in Saarburg regieren. Am Nachmittag gab es auf der Bühne dann Livemusik mit der Band Kuß?n Groove. Organisiert wurde die Veranstaltung von Christof Kramp von Station-K. mwi Foto: Willems Matthias