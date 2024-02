Wo elf Männer keine Fußballmannschaft sind Rosa Karneval in Trier: So war die Feier im Messepark (Fotos)

Um diese Werte geht es auch in der „politisch Red’“, die bisher von Dr. Klaas Michel in der Rolle der Clarissa gehalten wurde. Abgelöst wird er in diesem Jahr von zwei Vertreterinnen der „FTP“, der „Freien Tunten Partei“, bestehend aus Lülü und Camilla alias Julius Milde und Kevin Mangrich. Sie nehmen die Trierer Politik aufs Korn und rügen die Grünen, die zunächst für einen besseren ÖPNV sorgen sollten, statt die Parkgebühren in der Stadt zu erhöhen. Starken Applaus ernten sie auch für folgenden Reim gegen die AfD: „Das hier geht direkt an Sie, Herr Frisch: Mit Ihnen setzt sich niemand an den Verhandlungstisch!“