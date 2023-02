Straßenkarneval : Straßenfastnacht geht weiter - Schärensprung in Trier-Biewer

Schärensprung in Biewer, so war das 2020. Foto: TV/HANS-KRAEMER

Trier-Biewer Nach Rosenmontag ist noch nicht Schluss. Am heutigen Fastnachtsdienstag ist nämlich Schärensprung in Trier-Biewer, doch auch in anderen Orten in der Region können Jecken weiter Fastnacht feiern und bunte Umzüge bestaunen.

Große Tradition hat der Schärensprung im Stadtteil Trier-Biewer. Die Veranstaltung der Biewerer Hoahnen startet am Fastnachtsdienstag um 14.11 Uhr und gehört traditionell zu den letzten Umzügen der Session in Trier. Fastnachtsumzüge gibt es am Dienstag zur selben Zeit zudem in Trier-Ruwer, Mehring, Oberemmel, Serrig und Welschbillig.

Beim Schärensprung tanzen und springen die bunt verkleideten Menschen, angeführt von einem Narren mit Wuppdus, ähnlich wie bei der Echternacher Springprozession durch die Straßen und singen dabei Lieder. Mit diesem jahrhundertealten Brauch soll der Winter verabschiedet werden. Der Fastnachtsdienstag wird auch Veilchendienstag genannt.