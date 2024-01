Fastnacht Gelungener Start: Die Monarchie blüht auf bei der Heuschreck-Galasitzung

Die Premierengala der Karnevalsgesellschaft Heuschreck in der Europahalle in Trier hatte einiges zu bieten. Ihre Veranstaltungen stehen in dieser Session unter dem Motto „Heuschreck Monarchie: Am Hofe des Prinzen“. Da die Trierer KG mit Thomas III. (Frings) in dieser Session den Trierer Stadtprinzen stellt und sich dementsprechend als den Hof des Prinzen sehe, habe sich das Motto angeboten, stellte Heuschreck-Präsident Niko Mohr fest.