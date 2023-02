Übersicht : Fastnacht: So haben die Jecken den Weiberdonnerstag in der Region gefeiert (Fotos)

Foto: Roland Morgen 36 Bilder Weiberfastnacht 2023 in Trier

Die Rathäuser sind in Narrenhand: In Wittlich, Trier, Prüm und anderen Orten der Region Trier haben am Donnerstag die Möhnen die Macht an sich gerissen. Wie die Jecken den Beginn des Straßenkarnevals gefeiert haben.

In vielen Städten in Rheinland-Pfalz haben an diesem Donnerstag Jecken, Narren und Möhnen wieder das Kommando übernommen.

Mit der Erstürmung von Rathäusern unter anderem in Wittlich und Proklamationen wie in Trier hat die heiße Phase des Karnevals begonnen.