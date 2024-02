Fahrverbot für KG Heuschreck Trier Nach Roter Karte für grüne Umzugswagen: Wie geht’s weiter?

Die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) verweigert kurz vor dem Start den beiden Wagen der KG Heuschreck die Mitfahrt am Rosenmontagszug, die „Heuschrecken“ ziehen stattdessen als Fußgruppe mit und sind sichtlich sauer. Sie würdigen die ATK-Funktionäre auf der Hauptmarkt-Tribüne keines Blickes, schauen stattdessen demonstrativ zur anderen Seite. Das riecht nach einem Nachspiel mit Zoff. Heuschreck versus ATK, die älteste und traditionsreichste Karnevalsgesellschaft Triers gegen das Präsidium des Dachverbands der Narrenvereine, dem sie eher widerwillig angehört. Denn die ATK organisiert unter anderem den Straßenkarneval samt Rosenmontagszug. Man braucht also ein­ander, hegt aber keine sonderlich innige Beziehung. Reibungspunkte gibt es schon genug. Hat also die Rote Karte für die grünen Wagen ein Nachspiel? Eher nein. Am „Tag danach“ ist von Verärgerung bei der KG Heuschreck nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil. „Es gibt keinerlei Schuldzuweisung nach außen. Wir sind uns der Problematik bewusst. Der Fehler liegt bei uns“, sagt Präsident Niko Mohr. Dass die für eine Startteilnahme notwendigen Papiere – die Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) und ein Gutachten für den Wagen-Aufbau – nicht vorlagen, sei „unsererseits dumm gelaufen“, so der 61-Jährige Vereinschef.