Straßenkarneval in Trier Weiberdonnerstag auf dem Hauptmarkt: Jetzt wird’s auch draußen ernst mit närrisch

Offiziell los geht es in der Feierzone rund ums Marktkreuz am 8. Februar um 11.11 Uhr: Proklamation von Prinz Thomas vom Heuschreck, Ordensüberreichung an die Brunnenfigur von Stadtpatron Petrus und anschließend bis in den späten Nachmittag hinein viel (Live-) Musik. Es treten auf: Die Dompiraten (12 Uhr), De Hofnarren (13 Uhr), die Leiendecker-Bloas (14 Uhr) sowie Franco Piccolini (15 Uhr; alle Zeitangaben ohne Gewähr). Ebenfalls mit von der Partie sind Michael Thein, Hendrik Voigt und Lars Vegas, die in Einlagen die Songs präsentieren, mit denen sie im vergangenen Jahr erfolgreich am Musikwettbewerb der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) teilgenommen haben. Außerdem beteiligt sich DJane Rent a Sunshine (Sonja Storz) an der musikalischen Freiluft-Publikumsbespaßung auf dem Hauptmarkt.