Stadtwerke : Wo die Geisterstunde endlos ist

Wer hat an der Uhr gedreht? Am Hauptmarkt offenkundig niemand. Hier stehen die Zeiger schon seit dem vergangenen Jahr auf 12. Foto: Roland Morgen

Trier An manchen Stellen im Trierer Stadtgebiet scheint die Zeit stehengeblieben zu sein. Doch das soll kein Dauerzustand bleiben, versprechen die Stadtwerke.

„In Trier gehen die Uhren anders“, sagt ein lästerliches Sprichwort und meint damit, dass neue Trends oder zivilisatorische Errungenschaften erst mit einer traditionellen ortsüblichen Verzögerung von zwei, drei Jahren in Deutschlands ältester Stadt Einzug halten. Mit diesem Vorurteil kann der Einheimische ganz gut leben. Nicht aber mit einem neuen, wahrlich „zeitlosen“ Trend. Ein halbes Dutzend öffentlicher Uhren in der City geht nämlich nicht anders, sondern gar nicht mehr.

Wie etwa der schmucke Retro-Zeitmesser am Fachwerkhaus Hauptmarkt 23, dessen Zeiger seit vergangenem Jahr auf 12 stehen. Ausgerechnet im Herzen der Altstadt „High Noon“ als Dauerzustand – das macht den Trierer und seine Heimat zum Gespött vor allem von Touristen. „Was soll’s? Zweimal am Tag geht die Uhr doch richtig“, gehört noch zu den harmlosen Lästereien, bei denen der Trierer durchaus mitlachen kann. Problematisch wird es, wenn ätzende Bemerkungen vom Kaliber „Jetzt wird mir einiges klar – hier ist ja immer Geisterstunde“ kommen. Das kränkt und erfüllt mit beklemmender Hilfslosigkeit.

TV-Leser Heribert Schmitt (alias Harry Hut) aus Trier hat die Nase voll. Er wendet sich in einem Brief an die Redaktion und unterstreicht seine Forderung mit einer Zeile aus dem Schlager „Tarata-ting, Tarata-tong“ (1969) von Mireille Mathieu: „Die Uhr bleibt niemals stehen, die Uhr muss weitergehen.“