Kappensitzung der KG Rote Funken : Ein Koch, „Ein Stern“ und DJ Ötzi

Trier Die Karnevalsgesellschaft Rote Funken entführt rund 200 Narren in die Welt der deutschen Hits.

„Funken finden Schlager toll“ – unter diesem Motto hat die Karnevalsgesellschaft (KG) Rote Funken am Samstag in der BBS-Aula mit ihrer ersten Galasitzung einen erfolgreichen Start in die Session gefeiert. Gemäß dem Motto richteten sich sowohl Programm als auch Bühnenbild nach der Musikrichtung.