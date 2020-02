Trier-Euren Der KC Grün-Weiß präsentiert ein fulminantes Programm im ausverkauften Druckwerk. Am Samstag geht’s weiter.

Unter dem Motto „Helden der Kindheit“ feierte der Karnevals-Club Grün-Weiß Euren die Kappensitzung. Vereinsvorsitzenden Sabine Herschler begrüßte Ministerpräsidentin Malu Dreyer als Ehrengast. Sogleich begab sich Andreas Heiser von den Irscher Burgnarren in die Bütt und bekam kurz darauf Unterstützung von Monika Müller alias Candy Cupcake vom Carnevals-Club Rot-Weiß Tawern. Beide wussten von Beginn an das Publikum gut zu unterhalten. Sitzungspräsidentin Célia Michels hatte das Narrenzepter fest in der Hand und führte in gewohnt souveräner Art durch das Programm. Nach den ersten Büttenreden begeisterten die Minis mit einem Schautanz die Narrenschar.