Karneval : Helau! - Jecken heißen in Trier endlich wieder die fünfte Jahreszeit willkommen (Fotos)

Foto: TV/Miguel Castro 15 Bilder Karnevalsauftakt 2021: So wurde um 11.11. Uhr am Kornmarkt in Trier gefeiert

Trier Endlich darf wieder gefeiert werden: Gute Stimmung herrscht seit punkt 11.11 Uhr am Kornmarkt in Trier. Dort dürfen die Jecken den Karnevalsauftakt einläuten und schunkeln sich mit Prinzenpaar, dem „Karnevalsdezernenten“ und viel Trierer Musik in die fünfte Jahreszeit

Endlich wieder bunte Kostüme und gemeinsames Feiern zum Karnevalsauftakt. Das sah 2020 anders aus, denn da wurde der Karneval wegen Corona abgesagt. Nicht so 2021: Punkt 11.11 Uhr haben die Jecken aus der Region am Trierer Kornmarkt die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Kurz vor der Veranstaltung hatte die ATK in Anbetracht der aktuellen Situation und in Abstimmung mit dem Rathaus beschlossen, den 11.11. unter 2G-Bedingungen - also mit einem abgesperrten Bereich und Einlasskontrollen - zu feiern. Platz ist für rund 600 Feierwütige. Der abgegrenzte Platz ist denn auch gut gefüllt, die Stimmung super.

Traditionell erfolgte die Wuppduserweckung und die Exthronisation. Ungewöhnlich: Das Trierer Prinzenpaar war durch Corona zwei Jahre im Amt und durfte sich heute aus dem Amt verabschieden. Entthronisation erfolgreich. Das neue Prinzenpaar werden Bianca Degen und Michael Molitor von der KG Trier-Süd, und die starteten mit viel Elan in die Jeckenherrschaft, indem sie sangen und tanzten.

Der neue Kulturdezernent Markus Nöhl wurde kurzerhand zum Karnevalsdezernenten erklärt.