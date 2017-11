später lesen Gaywarts: Karten für rosa Karneval im Schmit-z Teilen

Twittern

Teilen



Trier (red) Wer bei der großen Rosa Sitzung in der Trierer Messeparkhalle dabei sein will, kann sich bereits Karten sichern. Dienstags und donnerstags, von 15 bis 19 Uhr, gibt es sie im Büro des Schmit-z in der Mustorstraße 4 zu kaufen - so lange der Vorrat reicht.