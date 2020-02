Trier-Biewer Die Biewener Hoahnen sind in voller Fahrt: Ihr Prinzenpaar Prinz Winni ll. von Feuer und Flamme und Prinzessin Anita l. von Herzblut und Mut hat gemeinsam mit dem närrischen Volk und vielen Gästen die Kappensitzung in der ausverkauften Narrhalla Auf der Kipp gefeiert.

Mit Musik der Hausband Two for you feierten die Biewener Hoahnen mit Prinzenpaar und Gästen bis in den Morgen.