Karneval : 50 Jahre ICV – und erst recht kein „Bisschen“ leiser

Schweich-Issel 1970 startete der frisch gegründete Isseler Cultur-Verein (ICV) erstmals in eine Session. Heute präsentiert er perfekten Karneval.

Das Motto liegt diesmal auf der Hand: ICV 2020 – damals wie heut‘ – närrische Leut‘. Am Samstag folgt in der ICV-Halle die Premiere mit der ersten Sitzung im Jubiläumsjahr 2020. Präsidentin Elisabeth Mezger moderiert eine runde Show für die rund 400 meist kostümierten Gäste, die ihrem Spaß an der Freude vollen Lauf lassen. Dass der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Schweich den Einzug in die Halle anführt, daran hat sicher Prinz Moritz I. mitgedreht, denn der ist dort auch Mitglied. Er und seine Prinzessin Katharina I entpuppen sich als besonders lockeres Regentenpaar, das gerne mal spontan beim Geschehen auf der Bühne mitmacht. Und bei der Begrüßung geben die beiden gleich die Grundrichtung des Abends vor: „50 Jahre – Issel helau!“