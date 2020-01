Karneval : Premiere der Heuschreck-Party in Trier

Premiere der Heuschreck-Party in Trier

Trier Unter dem Motto „Halaudi - die wilden 20er” lädt die KG Heuschreck zu ihren Sitzungen in die Europahalle Trier ein.

Der Kartenvorverkauf zu den Abend-Veranstaltungen (8., 15., 16. und 21. Februar) sowie für den Kinderball am Sonntagnachmittag läuft. Ein Novum ist die Heuschreck-Party für junge Karnevalisten ab 18 Jahren an Weiberdonnerstag, 20. Februar, von 15 bis 23 Uhr in der Europahalle.