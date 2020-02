Fastnacht : „Happy Birthday“ den Saarschiff-Kids

Foto: TV/Gilla Wallrich

Irsch „Geburtstagsparty an der Saar – Feiert mit uns 66 Jahr!“, riefen am Samstag die Kinder und Jugendlichen der Karnevalsgesellschaft „Närrisches Saarschiff“ ihren Gästen in der vollbesetzten Saarschiff-Narrhalla zu.

Eröffnet wurde der fantastische Nachmittag von lustigen Cupcakes und ihren fleißigen Bäckern mit einer riesigen Geburtstagstorte, aus der das charmante Moderatoren-Duo Helena Niebling und Marius Maximini hervorgezaubert wurde.

Erster Höhepunkt war der Einzug von Prinz Benjamin I. „Sprinter vom Hoargoart“ und Prinzessin Emely I. „Tiernärrin aus der Lay“ (Benjamin Wacht und Emely Kleber) mit ihren Kinder- und Jugendgarden. Prinzessin Emely in einem bezaubernden roten Ballkleid und Prinz Benjamin im coolen Glitzer-Jackett zeigten dem begeisterten Publikum einen flotten Party-Tanz und wünschten allen Kindern, Freunden, Eltern und Großeltern viel Spaß im Irscher Jugendkarneval. Sie gaben die Bühne frei für ihre Kindergarde, bestehend aus 10 Gardemädchen und Gardemajor Noah, die einen flotten Mariechentanz als „Can-Can“ präsentierten.

Zum ersten Mal stand Louis Linden in der Bütt und erzählte Turbulentes aus seinem Schülerleben und wie’s bei ihm zu Hause abgeht. Mitreißend ging es auch bei den bunten Party-People zu, die zu „Heut ist der beste Tag“ fetzig tanzten. Direkt aus der Schulstunde meldeten sich die Schüler Fynn Hemmen, Lutz Tressel und Lea May, die ihre Lehrerin Johanna Scholer mit ihren Späßen fast zur Verzweiflung brachten.

9 Top-Jungs forderten dann mit den Party-Hits „Helikopter – Mama Lauda – Dorfkind“ zum Mitmachen auf. Danach wirbelte Tanzmariechen Elisa Schneider zu einem Kölsche-Lieder-Medley über die Bühne und erhielt eine Rakete für ihren hervorragenden Solotanz. Zum Abschluss des tollen ersten Sitzungsteil der Kinder- und Jugendsitzung gab’s für alle jungen Akteure riesigen Applaus von den faszinierten Zuschauerinnen und Zuschauern.

Nach einer kurzen Verschnaufpause ging‘s mit dem Einzug des großen Saarschiff-Hofstaates mit Kinder- und Jugendgarden, Hofgarde, Elferräten, jungem und erwachsenem Prinzenpaar weiter. Prinz Homsen I. und Prinzessin Heike I. waren begeistert von den Auftritten der Kinder und Jugendlichen und dankten besonders der KG-Crew, die das Programm über Monate mit dem Narrennachwuchs einstudiert hat.

Als ihr Geschenk ließen sie die große Hofgarde tanzen. Die Jungs vom närrischen Jugend-Elferrat in glänzenden Gold-Westen stellten sich und ihre Aktivitäten in den vergangenen Fastnachts-Kampagnen vor.

Eine neue Boygroup, die Wirbelstürmer, traten in einem lustigen Battle zwischen Rockerbande und Hip-Hop-Gang in Mini-Format auf und zeigten eine coole Performance. Mit auf Zeitreise nahmen die Tanzmäuse die Gäste. Von Walzer über Rock’n Roll bis zu Hip-Hop ließen die 13 hübschen Girls mit vielen Kostümwechsel die Musikgeschichte der letzten 66 Jahre Revue passieren. Zu Songs der Kölner Fastnachtsbands Cat Ballou und Brings präsentierte die Jugendgarde einen schmissigen Gardetanz, mit dabei war hier auch Prinzessin Emely.