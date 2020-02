Fastnacht : „Der Heuschreck, der wird feminin“

Trier Mit der ersten Prunksitzung feiert der KG Heuschreck die goldenen 20er.

Fransige Cocktailkleider, funkelnder Kopfschmuck und karierte Schiebermützen, gepaart mit Hosenträgern – oder gleich ein Frack? Die Gäste der Karnevalsgesellschaft Heuschreck haben sich herausgeputzt – genauso wie die Aktiven auf der Bühne. Los geht es bereits um 18.11 Uhr am Samstagabend, und die frühe Uhrzeit merkt man dem Narrenvolk auch ein wenig an. Das „Halaudi“, der Ruf der KG, klingt noch etwas schwach – ein Umstand, der sich im Laufe der knapp sechsstündigen Sitzung aber ändern soll.

Sitzungspräsident Alexander Houben leitet mit einer Auflistung von Hipster-Essen und den Worten „Wir brauchen wohl etwas Handfesteres“ den nächsten Akt in der Bütt ein. Roland Grundheber gibt den Paul Trappen, der im Engelskostüm von Petrus gesandt die Trierer Politik in die Mangel nimmt: Stephan Ackermann, der neue Blitzeranhänger und Nina Calcheras Bordelle bekommen ihr Fett weg, bevor Grundheber mit den Worten „Fuß vom Gas, das spart de Lowie, holt euch lieber e Fuffie und en Puffellabecher im Puffie“ den Bogen schließt, einen Blick in die Trierer Zukunft wagt und den Nahverkehr sowie die Biomülltüten aufs Korn nimmt.

Die Völkerverständigung zwischen Luxemburg und Trier übernehmen traditionsgemäß Marika Leonardy und Andrea Ley, die ihre erste Charleston-Tanzstunde bei Reveriano Camil nehmen. Nach einer Einlage des Chores, der sich ebenfalls am Busverkehr, Wohnen, grüner Politik und Kirchenkritik abarbeitet, geht es in die wohlverdiente Pause.

De Hofnarren bringen die Karnevalsgesellschaft schnell wieder in Stimmung. In der Bütt wird danach der Blick über den Stadtrand hinaus in die große Politik gewagt. Gerhard Kress und Alexander Houben erkennen eine neue Tiergattung, die Ministerpräsidenteneintagsfliege, in Thüringens FDP-Mann Thomas Kemmerich. Unter anderem beschäftigen sie sich auch mit dem Missbrauchsskandal in der Kirche und attestieren Bischof Ackermann den Missbrauchssoli erfunden zu haben, welchen er sich bei Andreas Scheuer abgeschaut habe.