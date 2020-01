Ordensfest mit Inthronisation in Trier-Ruwer

Trier-Ruwer Der Karnevalverein Ruwer 1992 startet unter dem Motto „Ruwer ruft ganz laut hurra – Die Goldenen 20er sind (wieder) da!“ in die neue Session.

Traditioneller Auftakt hierzu ist das Ordensfest mit Inthronisation des neuen Ruwerer Prinzenpaares am Sonntag, 5. Januar, ab 14.11 Uhr in der Schulturnhalle in Trier-Ruwer.