Trier Da war Schmackes drin: Warum sich der Trierer Rosenmontagszug 2020 von den meisten seiner Vorgänger unterschieden hat.

Rosenmontagszug in Trier – the same procedure as every year? Diesmal garantiert nicht. Der 2020er präsentiert sich auf ganz eigene Weise anders als seine Vorgänger. Was auch an den meteorologischen Rahmenbedingungen liegt. Das Mistwetter, das in den vergangenen Tagen so vielen Narren einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ist rechtzeitig zum Umzugsstart vorbei. Kein Regen mehr und keine Windböen – da kann so richtig Freude aufkommen. Und von Anfang an präsentiert sich der größte Umzug der Region (Schirmherr: Triers Kulturdezernent Thomas Schmitt) ungewöhnlich originell. Erstmals mit von der Partie ist die Karlsterner Hexenzunft 1996 aus Karlsruhe. Auch wenn das Motto der Truppe mit diabolischen Masken „Jedem zur Freud, niemand zum Leid“ lautet, schiebt manch besorgte junge Mutter am Straßenrand den Kinderwagen schnell beiseite, bevor der Nachwuchs einen Schreikrampf erleidet. Originell geht’s weiter: Die von der Grünen-Stadtratsfraktionschefin Anja Reinermann-Matatko (kurz: ARM) angeführte Gruppe #weilwirtrierlieben ist bei ihrer ersten Zugteilnahme per Velos unterwegs und verteilt Karotten und Äpfel statt Bonbons.