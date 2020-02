Fastnacht: Quant’ Klima im Mattheiser Wunderland

Trier-Süd Alice aus Mattheis, Kaninchen Greta und ein Klimaleugner, dessen Frau freitags jetzt immer einen gemütlichen Tag hat: Die Narren haben bei den Kappensitzungen im ausverkauften Pfarrzentrum in Trier-Süd ausgelassen gefeiert.

„Quant, mir sin quant, dat hammer längst erkannt. Bald siehn dat och die annern so und sinn mit den Mattheisern froh“ – so schallt es mit den „Anheizern“ durch das ausverkaufte Pfarrzentrum in Trier-Süd. Unter dem Motto „Unser Klima, dat is quant im Mat­theiser Wunderland“ haben die Mattheiser Narren ihre beiden Kappensitzungen gefeiert.