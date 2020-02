Karneval : Rot-Weiß Ehrang – Durchgeknallt im Märchenwald

Trier-Ehrang KG Rot Weiß Ehrang entführt sein Publikum bei der ersten Kappensitzung in eine fantastische Welt.

Im ausverkauften Ehranger Bürgerhaus feierte der KC Rot Weiß Ehrang am Samstag einen erfolgreichen Start in die Session. Nach dem Einmarsch mit Unterstützung der neu formierten Trierer Hofmusikanten präsentierte das Ehranger Prinzenpaar Prinz Mätty I. Aus dem Hasenställchen und Prinzessin Jenny I. Vom Knusperhäuschen ihre Antrittsrede. Gemäß dem Motto „Ehrik feiert Hand in Hand, Foasenicht im Märchenland“ zieiterten die dabei die Geschichten aus einem dicken Märchenbuch.