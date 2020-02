Trier Feucht, aber fröhlich: Aprilwetter hält Narren nicht davon ab, den Auftakt des Straßenkarnevals in Trier gebührend zu feiern.

Zwei-fellos. Aber viel weiter kommt die Bürgermeisterin auf der Hauptmarkt-Bühne nicht. Weil zwei sie entmachten. Prinz Harald III. von den Bobinet Coworking Places und Prinzessin Marion II. von Estrich und Fliesenbau Silano entreißen der Rathaus-Vizechefin den Stadtschlüssel. Damit ist klar: Bis Aschermittwoch regiert der Karneval in Deutschlands ältester Stadt. Und das dürfte heiter werden. So heißt es in Paragraf 3 der närrischen Gesetze, die das Prinzenpaar verkündet: „Es wird angeordnet, dass die Biotonnen Telefonanschlüsse erhalten, damit das Ungeziefer die nächste Leerung beim ART telefonisch beauftragen kann ...“ Großer Jubel.

Und was macht die Bürgermeisterin a. D. in Anbetracht der prinzlichen Drohung „Sie werden das Rathaus nicht wiedererkennen am Aschermittwoch!“? Die Grünen-Politikerin ergreift die nächstbeste Aufstiegschance. Nachdem Harald und Marion wieder zurück sind von ihrer obligatorischen Visite bei der Brunnenfigur von Stadtpatron Petrus, entert Elvira Garbes den Rettungskorb der Berufsfeuerwehr-Drehleiter und lässt sich von Frank Masselter und Matthias Diewald ebenfalls in luftige Höhen befördern.