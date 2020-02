Karneval : Zehntausende Jecken feiern – Polizei verstärkt ihre Präsenz (Fotos/Video/Liveticker)

Helau! Überall in der Region sind die Jecken durch die Straßen gezogen so wie hier in Bitburg. Foto: TV/Friedhelm Knopp

Trier/BITBURG/WITTLICH Nach dem Anschlag in Hanau setzt die Polizei an Karneval landesweit rund 3800 Beamte ein. Trotz Wind und Regen ziehen die Narren durch die Straßen. Heute soll es weitgehend trocken bleiben.

Jubel, Trubel, Heiterkeit herrschte am Wochenende auf den Straßen der Region. Vom Hochwald bis zur Hocheifel, von Saar bis zur Mittelmosel schlängelten sich die Umzüge durch die Straßen. Der in Böen kräftig auffrischende Wind hielt die meisten Narren nicht davon ab, sich mit den Wagen und Fußgruppen auf den Weg zu machen oder das bunte Treiben am Straßenrand zu verfolgen – ob mit oder ohne Verkleidung.

Innenminister Roger Lewentz meldete die im Vergleich zu den Vorjahren bisher höchste Zahl von Polizeikräften, die von Weiberdonnerstag bis Fastnachtsdienstag im ganzen Land im Einsatz sind. Das Sicherheitskonzept sah zunächst 3700 Polizeibeamte vor. Nach dem Anschlag in Hanau, bei dem ein Rechtsextremist zehn Menschen und sich selbst getötet hatte, bat das Land die Bundespolizei um weitere Verstärkung.

„Das Bundespolizeipräsidium ist dieser Bitte nachgekommen und hat den Einsatz vier weiterer Einsatzzüge für den Sonntag und den Rosenmontag zugesagt“, teilte Minister Lewentz mit. Die zusätzlichen Kräfte sollen in den Fastnachtshochburgen eingesetzt werden. Ein Einsatzzug besteht gewöhnlich aus rund 30 Polizeikräften, so dass es sich um etwa 120 Bundespolizisten handelt. Damit erhöht sich die Gesamtzahl auf mehr als 3800 Beamte.

Lewentz sagte weiter: „Bereits seit Donnerstag werden relevante Objekte wie beispielsweise Moscheen sowohl offen als auch verdeckt intensiviert bestreift.“

Von all dem dürften die meisten Karnevalsfreunde kaum etwas mitbekommen haben. Zu den größten Umzügen am Wochenende zählten Wittlich, Saarburg, Schweich-Issel und Kordel bei Trier, Bitburg, Speicher, Bleialf und Olzheim (Eifelkreis Bitburg-Prüm), Müllenborn und Üdersdorf (Landkreis Vulkaneifel). Nachtumzüge gab es unter anderem in Bernkastel-Kues, Trier-Euren und Nittel-Köllig bei Konz.

Am Rosenmontag erreicht der Straßenkarneval seinen Höhepunkt. Allein beim Umzug durch Trier werden 1800 aktive Teilnehmer in rund 80 Gruppen erwartet, verteilt auf 93 Startnummern. Die Zugstrecke verläuft von Trier-Süd (St. Matthias) durch Saarstraße und Fußgängerzone nach Trier-Nord bis zur Arena, wo die After-Zug-Party steigt.

Weitere große Rosenmontagszüge sind unter anderem in Prüm, Daun, Gerolstein, Schweich und Hermeskeil.

Die Vorhersage verspricht besseres Wetter als am Sonntag. „Am Rosenmontag wird es deutlich weniger Regen geben. Aber auch da sind viele Wolken am Himmel, so dass es stellenweise mal etwas tröpfeln kann“, erklärt TV-Wetterexperte Dominik Jung. Zeitweilig lasse sich die Sonne mal blicken, ergänzt er. Die Temperaturen sind nach Angaben von Jung mit 7 bis 15 Grad recht mild.