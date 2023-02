Fastnacht : Karneval in der Region Trier – So feiern die Jecken am Fastnachtsdienstag (Fotos)

Närrischer Spaß am Wochenende in der Region. Mehr Fotos im Ticker und unseren Bilderstrecken. Foto: TV/Herbert Thormeyer06874/182260I

Liveblog Am Wochenende und am Rosenmontag feierten tausende Jecken den Straßenkarneval. Und auch am Dienstag wird noch kräftig gefeiert. Hier gibt es Bilder und Infos zu den Umzügen in der Region Trier.

In vielen Städten in Rheinland-Pfalz haben Jecken, Narren und Möhnen wieder das Kommando übernommen. Mit der Erstürmung von Rathäusern unter anderem in Wittlich und Proklamationen wie in Trier hat die heiße Phase des Karnevals begonnen.

Am Wochenende ging die Feier mit verschiedenen Umzügen in der Region weiter. Auch am heutigen Rosenmontag präsentierten zahlreiche Karnevalisten ihre Wagen und zogen durch die Straßen, so zum Beispiel in Prüm, Landscheid, Gerolstein oder Schweich.