Närrisches Eisenschmitt

(kik) Die Verantwortlichen um den Karneval in Eisen­schmitt, (Freiwillige Feuerwehr, Garde und Musikverein) können stolz sein auf diesen Fastnachtsumzug, den sie zusammen mit anderen befreundeten Karnevalisten aus der Region feierten. Sage und schreibe 15 Gruppen waren auf der etwa ein Kilometer langen Zugstrecke im Ortskern unterwegs und ließen es so richtig krachen. Jecken aus Bettenfeld, Karl, Großlittgen und Pickließem unterstützten das bunte Treiben in Eisenschmitt. Die kleine Garde aus Bettenfeld zog die Blicke der Zuschauer genauso auf sich wie auch die Mädels aus Eisenschmitt, die ihr Aussehen im Pfauenkostüm (im Bild) noch einmal so richtig zur Geltung brachten. Die Zuschauer am Wegesrand waren auch nicht geizig mit ihrem Applaus und jubelten jeder Gruppe mit lauten Helau-Rufen zu. Zum Abschluss wurde gebührend gefeiert in der Gemeindehalle. ⇥Foto: Klaus KImmling