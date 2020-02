Kappensitzung : Buntes Programm begeistert beim KV Sehlem-Esch

Ein Ehepaar, dargestellt von Inge Steffgen und Franziska Thiel, geht beim KV Sehlem-Esch in die Bütt. Franziska Thiel ist mit ihren fast 92 Jahren die älteste Büttenrednerin in Sehlem-Esch. Foto. Ruth Heidweiler. Foto: TV/Ruth Heidweiler

Sehlem/Esch Bei zwei Sitzungen begeistern die Akteure das närrische Publikum.

(red) Unter dem Motto „2020 bei Muuk un Frääsch – mia sein bunt an Sehlem-Ääsch“ wurden am Freitag und Sonntag in der vollbesetzten Turnhalle zwei Kappensitzungen des KV Sehlem-Esch gefeiert. Mit einem tollen Programm gewannen die Akteure schnell die Herzen des Publikums.