Burgenstadtfeiert bunt

Von Christina Bents

(chb) Die Manderscheider Sektperlen haben sich in diesem Jahr als Clowns verkleidet. Bei Sonnenschein zogen 21 Wagen und 17 Fußgruppen durch die Burgenstadt und hunderte Menschen säumten die Straße. Es waren politische Wagen dabei, einer thematisierte Trump, ein anderer den Brexit, andere gingen auf lokale Themen ein wie den Abriss von Gebäuden oder ihre Ortsnamen wie die „Stohner Hohner“. Die Veranstalter des Umzugs, „die Großstadthelden“, waren als Marinegruppe verkleidet. Sie haben auch in der Nacht Zuwachs bekommen. Eine kleine „Großstadtheldin“ ist in der Nacht zum Umzug geboren, wie auf einem Schild zu lesen war.