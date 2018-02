Der Steuermann feiert mit einer Premiere

Narren aus Neumagen-Dhron haben zum 60-jährigen Bestehen erstmals ein Kinderprinzenpaar.

(red) Die KG „Fröhlicher Steuermann“ Neumagen-Dhron hat zum 60. Jubiläum vieles zu bieten gehabt. Flotte Gardemädchen sowie Wortbeiträge und Gesang begeisterten die Gäste im Römerkastell. Zum ersten Mal in 60 Jahren hat die KG mit Prinzessin Sophie aus der Leitzgen-Dynastie und Prinz Jaab aus dem Hause Milz ein Kinderprinzenpaar. Höhepunkte sind zwischen den Darbietungen die verschiedenen Tanzgruppen und das Garde-Duo der KG. Der Müllmann und das Dreckgespenst aus der Tonne berichteten gekonnt über das Dorfgeschehen. Reini Philipps berichtete als Winzer in Dialekt und Hochdeutsch davon, wie „wie et freijer woar“. Die Pedschesträder begeistern mit bekannten Melodien und Texten aus dem Dorfgeschehen, untermalt mit der Internetseite „Wikipedchestria“. Bei den Liedern über „Kouh foaren“ und „Sau-Bär“ tobte der Saal. Der „Dhroner Schweinsbär“ machte den Vorschlag, bei der nächsten Bürgermeisterwahl ein „Dreigestirn“ zu wählen. Je einen Bürgermeister für Neumagen, Dhron und Papiermühle. Die Blauschönung vom KC Narren Juchhee aus Piesport besang die schwierige Weinbergsarbeit „eeich hun alles geschnieden“. Es folgte der Sketch „Grimms Märchen: Es war einmal“. Unter diesem Motto boten 13 Akteure eine etwas andere Darbietung des Märchens Schneewittchen. Die Maxigarde präsentierte in ihren neuen schmucken Uniformen gekonnt ihren Gardemarsch.

Aus Russland wurde das Staatsballett eingeflogen. Das Männerballett begeisterte zu der Melodie Schwanensee das Publikum.

Mitwirkende der Sitzung: Mini- Garde: Hannah Lorenz, Franziska Matheus, Maja Lieser, Sophie Leitzgen, Marie Zenzen, Sina Engel, Lilli-Ann Karl, Malwina Sobzyk, Lena Lübeck, Alina Neuss, Olla Krywosz, Leni Heinrichs, Trainer: Karin Eickenberg, Sandra Görgen, Kleine MIDI-Garde: Merle Lemmermeyer, Eileen Portz, Nicole Fuchs, Maya Schneider, Hanna Klein, Maja Kywosz, Kisha Schreieck, Alina Schmitz, Cara Karl, Julia Meyer, Theresa Später, Laura Böhler, Elina Alt (tanzt nur beim Showtanz mit), Große Midi-Garde: Ines da Motta von Scotti, Jule Thömmes, Katharina Görgen, Klara Bollig, Lola Sledsens, Maya Bollig, Michelle Falkenburg, Nele Bohr, Senay Evertz, Trainer: Sabine Zenzen, Michelle Herrmann, Duo: Ani Barboui, Sophie Böhler; Maxi-Garde: Michelle Herrmann, Marisa Felzen, Meret Becker, Sophie Schultz, Lea Junk, Kathleen Greis, Sophie Böhler, Ani Barboui, Trainer: Michelle Herrmann, Sophie Schultz; Vorträge: Martina Heintz – Prolog; Klaus Leitzgen und Marlies Freudenreich: der Müllmann und das Dreckgespenst aus der Tonne; Reini Philipps: Dorfgeschehen; Hedi Klaeren, Thomas Meurer und Speedy, der Esel; KG Spumbaken Lieser: Gesang: de Pedschesträder; Martin Schultz, Uwe Felzen, Jürgen Leitzgen, Detlef Klaeren, Gesang: Die Blauschönung; KC Narren Juchee Piesport: Manus Leiendecker, Thorsten Rössler, Michael Quint, Sketch: Grimms Märchen; Thomas Klaeren, Dirk Doppelhamer, Christian Böhmer, Trudi Engel, Jörg Engel, Sandra Kruppert, Richard Kruppert, Jürgen Monzel, Michaela Steinbrecher, Karin Schneider, Sandra Görgen, Carmen Maringer- Lemmermeyer,Technik: Leon Matheus; Männerballett: Christian Böhmer, Christian Falkenburg, Jannik Klaeren, Martin Eifel, Sebastian Leitzgen, Thomas Klaeren, Stefan Kupp, Simon Greis, Trainerin; Magdalena Leitzgen, Ton- und Bühnentechnik: Rüdiger Schwarz, Achim Felzen, Michael Leitzgen.